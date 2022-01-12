Вице-президент и шесть министров Боливии заразились вирусом COVID-19

Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шесть министров правительства страны заразились вирусом COVID-19. Об этом сообщила во вторник администрация президента южноамериканского государства.

Заражение подтвердилось у главы МВД Эдуардо дель Кастильо, министра обороны Эдмундо Новильо, министра образования Эдгара Пари, министра планирования развития Габриэлы Мендосы, главы Минюста Ивана Лимы и главы МИД Рохелио Майты.

Отмечается, что чиновники находятся в стабильном состоянии и проходят лечение.

Заместитель министра коммуникаций Габриэла Алькон сообщила СМИ, что заболевшие министры привиты двумя дозами вакцины против COVID-19, а вице-президент — одной.

По ее словам, болезнь протекает без осложнений, состояние высокопоставленных чиновников стабильное, они находятся в изоляции под наблюдением врачей.

По данным Министерства здравоохранения Боливии, в стране зафиксировано 686 023 случая заражения COVID-19 и около 20 тысяч летальных исходов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что около трети израильтян отказываются принимать таблетки от COVID-19.

По мнению экспертов, люди считают, что таблетки от коронавируса, как раньше вакцины, в данный момент — недостаточно проверенный препарат.

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