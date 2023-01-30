По шоссе 1 в сторону Иерусалима изменятся правила перемещения

Сегодня по этой полосе перемещаются около 130 автобусов и 300 частных автомобилей в час.

В воскресенье, 29 января, в министерстве транспорта сообщили, что по полосе, обустроенной для общественного транспорта на шоссе 1 в сторону Иерусалима, смогут ездить частные автомобили с 2 и более пассажирами (включая водителя).

Об этом пишет издание Walla.

До недавнего времени пользоваться полосой разрешено было частным автомобилям, перевозящим 3 и более пассажиров. Но ведомству предоставили данные, указывающие на высокую загруженность полосы для общественного транспорта на участке между развязкой Даниэль и развязкой Харель и ее влиянии на движение по всем полосам. На сегодняшний день по ней перемещаются около 130 автобусов и 300 частных автомобилей в час.

Согласно данным, загруженность полосы можно максимально увеличить, разрешив транспортным средствам с двумя пассажирами пользоваться ею. Этот шаг позволит добавить еще примерно 500 автомобилей в час.

Министр поручила усилить деятельность по информированию водителей о режиме работы полосы «Натив Плюс» и подчеркнуть, что маршрут разрешен для использования всеми участниками дорожного движения с 09:30 утра до 06:30 утра следующего дня.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта вместе с министерством финансов достигло соглашения, относительно продления израильского шоссе 6 на север.

Еще мы писали, что оператор Транс-израильского шоссе с 1 октября 2022 года поднял плату за проезд по скоростной трассе. Связано это с обновлением тарифов, которое происходит каждые полгода в соответствии с индексом потребительских цен.

Напомним, что в ближайшее время проезд по Кармельскому туннелю, который и так стоил дорого, снова вырастет в цене. Но чем вызвано подорожание, представители компании»Кармельтон» не сообщают.