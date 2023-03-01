Под Ариэлем двухмесячный ребенок получил ранения от камнеметателя

На трассе между Тапуахом и Ариэлем от камнеметателя пострадал двухмесячный малыш. Медики оказывают сейчас помощь ребенку, получившему ранение стеклом.

Об этом пишет «Детали«.

Так, инцидент произошел 1 марта на шоссе №505 между Тапуахом и Ариэлем. В малыша попал осколок стекла, он получил легкое ранение.

На место происшествия прибыли фельдшеры и парамедики МАДА. малышу представляют всю необходимую помощь. Других подробностей не уточняется.

Напомним, в Негеве под колеса квадроцикла попал ребенок. Около деревни Мулада, произошел наезд на восьмилетнего ребенка квадроциклом. По данным медиков, мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу «Сорока». Его состояние врачи расценивают как тяжелое. Причина ДТП пока не названа, о задержании виновника аварии также не уточняется.

Также «Курсор» писал о том, что в Бней-Браке пострадал двухлетний ребенок, облившись кипятком. Емкость с кипящей водой перевернулась на двухлетнего мальчика. Медики МАДА, приехавшие на срочный вызов, оказали малышу первую помощь и эвакуировали его в больницу Шнайера с ожогами первой и второй степени на спине и конечностях.

До этого в Негеве умерла 3-летняя девочка, которую забыли в машине. Отмечается, что ребенок находился в авто там несколько часов. Девочка была доставлена в критическом состоянии в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Парамедики Службы скорой помощи приняли ребенка на въезде в поселок Хура, откуда доставили в больницу. По дороге были проведены реанимационные мероприятия. Уже в больнице медики констатировали смерть девочки.