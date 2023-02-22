В Негеве под колеса квадроцикла попал ребенок: пострадавший в тяжелом состоянии

В среду, 22 февраля, в Негеве, около деревни Мулада, произошел наезд на восьмилетнего ребенка квадроциклом.

По данным медиков, мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу «Сорока». Его состояние врачи расценивают как тяжелое.

Представители службы скорой помощи «Маген Давид Адом» подтвердили факт происшествия. Следственные органы проводят расследование. Причина ДТП пока не названа, о задержании виновника аварии также не уточняется.

Напомним, 20 февраля на юге Израиля, рядом с городом Офаким, на перекрестке Урим произошло страшное ДТП, в котором четверо человек из одной семьи погибли. Жертвами стали 45-летний Ахмед Кашаала из Рахата, его вторая жена Рания Абу Медигам, их трехлетняя дочь и полуторагодовалая внучка. Они ехали на фестиваль «Красный юг» («Даром адом») в Северном Негеве.

В машине также находилась дочь Ахмеда, которая была матерью маленькой внучки и получила тяжелые травмы. Ее доставили вертолетом МАДА в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Сейчас полиция расследует причины аварии.

До этого вблизи развязки Бейт Римон на трассе 77 произошло серьезное ДТП, в результате которого 11 человек получили травмы, в том числе трое детей. Все пострадавшие, судя по предварительной оценке, получили только легкие повреждения. На место происшествия были направлены медики МАДА, которые оказали первую помощь пострадавшим и после этого их доставили в медицинское учреждение «Пория».

Также «Курсор» писал об аварии на Голанских высотах, в которой получили ранения 6 человек. Там на дороге столкнулись три автомобиля. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные пятеро получили травмы различной степени тяжести.