Под Офакимом в жуткой аварии погибла семья с маленькими детьми: все подробности

20 февраля, вечером, на перекрестке Урим на юге Израиля, недалеко от города Офаким, произошло трагическое ДТП, в результате которого четверо человек погибли.
Об этом сообщает «Walla«.
Все они были членами одной семьи — 45-летний житель Рахата по имени Ахмед Кашаала, его вторая жена Рания Абу Медигам, их трехлетняя дочь и полуторагодовалая внучка. Они ехали на фестиваль «Красный юг» («Даром адом») в Северном Негеве.
Также в автомобиле находилась взрослая дочь Ахмеда, которая была мать маленькой внучки. Она получила тяжелые травмы и была доставлена вертолетом МАДА в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.
«Это очень серьезная авария, мы увидели перевернутые машины на обочине. В одной из машин были зажаты пятеро пострадавших, двое малышей, а также мужчина и женщина в возрасте около 40 лет, без признаков жизни. После того как их извлекли из-под обломков, мы вынуждены были констатировать их смерть», — сообщили медики МАДА.
По словам медицинских работников, женщина, которая была около 30 лет и оказалась запертой в задней части автомобиля, была полностью при сознании, но имела серьезные травмы. Ей была оказана первая помощь на месте происшествия, после чего ее доставили в больницу на вертолете МАДА. Еще одному пострадавшему была также предоставлена медицинская помощь на месте, и он был доставлен в больницу с легкими травмами.
Напомним, в Сдероте мотоциклист сбил сына депутата Кнессета. 20-летний парень попал под колеса мотоцикла, в результате чего его госпитализировали. Пострадавшим оказался военнослужащим бригады «Гивати», а также сыном депутата Кнессета. Сам водитель с места происшествия после ДТП скрылся. Его разыскивают правоохранители.