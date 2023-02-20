Под Офакимом в жуткой аварии погибла семья с маленькими детьми: все подробности

20 февраля, вечером, на перекрестке Урим на юге Израиля, недалеко от города Офаким, произошло трагическое ДТП, в результате которого четверо человек погибли.

Об этом сообщает «Walla«.

Все они были членами одной семьи — 45-летний житель Рахата по имени Ахмед Кашаала, его вторая жена Рания Абу Медигам, их трехлетняя дочь и полуторагодовалая внучка. Они ехали на фестиваль «Красный юг» («Даром адом») в Северном Негеве.

Также в автомобиле находилась взрослая дочь Ахмеда, которая была мать маленькой внучки. Она получила тяжелые травмы и была доставлена вертолетом МАДА в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

«Это очень серьезная авария, мы увидели перевернутые машины на обочине. В одной из машин были зажаты пятеро пострадавших, двое малышей, а также мужчина и женщина в возрасте около 40 лет, без признаков жизни. После того как их извлекли из-под обломков, мы вынуждены были констатировать их смерть», — сообщили медики МАДА.