Под воздействием наркотиков и без прав: предъявлено обвинение жителю Лода, наехаевшему на пограничника

Абдулла аль-Хадур угнал автомобиль в Лоде, после чего полиция начала за ним погоню. Он прорвался через блокпост полиции возле Шохама и тяжело ранил пограничника.

Прокуратура сегодня в четверг подала обвинительный акт в суд против 28-летнего Абдуллы аль-Хадура из Лода, который угнал автомобиль в своем городе, протаранил полицейский контрольно-пропускной пункт и наехал на офицера пограничной полиции, тяжело травмировав его.

Аль-Хадуру было предъявлено обвинение в умышленном саботаже при отягчающих обстоятельствах, краже автомобиля и многом другом. Это после того, как под воздействием наркотиков и без водительских прав он сел за руль угнанного автомобиля и наехал на сотрудника полиции.

Согласно обвинительному акту, составленному адвокатом, подсудимый находился под действием героина.

После того, как пограничники прибыли на развязку и установили на месте блокпост, чтобы задержать подсудимого, он заметил отряд пограничной полиции, отклонился от своего маршрута и начал увеличивать скорость. В этот момент полиция заметила автомобиль и установила на дороге сеть шипов.

Чтобы избежать шипов и скрыться от полиции, подсудимый резко свернул влево и наехал на офицера, находившегося на месте происшествия.

Подсудимый продолжал быстро ехать, и полицейского протащило под его автомобилем около 20 метров.

В какой-то момент пограничник остался окровавленным на дороге, в то время как обвиняемый продолжал свое опасное вождение. В результате его действий полицейский получил серьезные травмы всего тела. Мужчину срочно доставили в больницу, и на данный момент он все еще находится под наркозом и на искусственном дыхании.

В какой-то момент подсудимый бросил транспортное средство, выпрыгнув из него, и машина без водителя продолжала двигаться в противоположном направлении по дороге, пока не съехала на бордюр и не столкнулась с фонарным столбом.

Только через несколько часов полиция обнаружила и арестовала обвиняемого.

Также на следующий день, когда его освободили из-под стражи для проведения обыска в его доме, подсудимый устроил беспорядки, ругаясь, кусаясь и угрожая полицейским, выполнявшим свою работу.