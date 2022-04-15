Подозрение на ножевой теракт в Хайфе

Сегодня, в пятницу, 15 апреля, в Хайфе 15-летняя арабка нанесла ножевые ранения 47-летнему еврею. Инцидент произошел в саду, который примыкает к мэрии Хайфы.

Об этом сообщили в телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

Пострадавший был доставлен в больницу РАМБАМ. Мужчина получил ранения средней тяжести.

Полиция арестовала 15-летнюю арабку. В полиции считают, что девушка является жительницей Хайфы.

Полиция заявляет, что, по всей видимости, речь идет о нападении на почве национальной ненависти (теракт). В заявлении говорится, что отец девочки позвонил в полицию ранее в пятницу, чтобы сообщить им, что его дочь заявила, что намеревалась совершить нападение в Иерусалиме.

Предполагаемый теракт произошел на фоне обострения напряженности в Израиле и на территории Иудеи и Самарии после серии смертоносных нападений в израильских городах, в результате которых погибли 14 человек, и столкновений между израильскими войсками и палестинцами.

Напомним, что утром 15 апреля на Храмовой горе в Иерусалиме начались масштабные беспорядки. Так, силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании. Также Курсор публиковал видео с места событий.

Курсор сообщает, что на Храмовой горе снова неспокойно: арабы скандируют агрессивные лозунги. Предполагается, что в скором времени к Храмовой горе прибудут еще примерно до 100 тысяч арабов. Полиция готовится к новому противостоянию.