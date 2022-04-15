На Храмовой горе снова неспокойно: арабы скандируют агрессивные лозунги

Предполагается, что в скором времени к Храмовой горе прибудут еще примерно до 100 тысяч арабов. Полиция готовится к новому противостоянию.

Несмотря на все усилия полицейских обеспечить порядок на Храмовой Горе в Иерусалиме, там снова неспокойно. Так, большое количество арабов пришло к мечети Аль-Акса. Они скандируют агрессивные лозунги.

Об этом сообщает телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Также опубликовано видео с места событий. В ролике арабы скандируют: «Через сопротивление и кровь освободим мечеть!»

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе.

Также мы писали, что между полицией и депутатом от Объединенного списка произошел конфликт на Храмовой горе.

Еще напомним, что Лапид прокомментировал утренние беспорядки на Храмовой горе.