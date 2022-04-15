На Храмовой горе снова неспокойно: арабы скандируют агрессивные лозунги

Несмотря на все усилия полицейских обеспечить порядок на Храмовой Горе в Иерусалиме, там снова неспокойно. Так, большое количество арабов пришло к мечети Аль-Акса. Они скандируют агрессивные лозунги.
Об этом сообщает телеграм-канал.
Также опубликовано видео с места событий. В ролике арабы скандируют: «Через сопротивление и кровь освободим мечеть!»
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе.
Также мы писали, что между полицией и депутатом от Объединенного списка произошел конфликт на Храмовой горе.
Еще напомним, что Лапид прокомментировал утренние беспорядки на Храмовой горе.