Беспорядки на Храмовой горе: в сети появились новые видео

Утром 15 апреля в Иерусалиме начались массовые беспорядки арабов, которые пришли на молитву в мечеть Аль-Акса. Полиция пытается разогнать агрессивную толпу, применяя слезоточивый газ.

Утром на Храмовой горе в Иерусалиме начались масштабные беспорядки. Арабы вступили в столкновение с полицией. Силам безопасности пришлось применить средства разгона толпы, включая гранаты со слезоточивым газом. Более того, противостояние перешло непосредственно в мечеть Аль-Акса. И вот в сети показали новые видео с места событий.

Ролики и фото были продемонстрировали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«На одном из видео слышно как офицер полиции, приказывает израильским полицейским не стрелять», — написали в описании к видео администраторы канала.

Напомним, что в «Красном полумесяце» сообщали уже о двадцати пострадавших в результате столкновения с полицией. Но по новым данным пострадавших арабов уже 60. Также пострадали трое полицейских.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в Иерусалиме араб напал на еврейку в трамвае.

Кроме того, Курсор сообщал, что палестинские арабы попытались линчевать израильтянина возле Бейтар-Илита.

Еще напомним, что ШАБАК арестовал араба, подозреваемого в связи с ИГИЛ.

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