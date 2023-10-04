Израильтянин вернулся из-за границы с вирусным заболеванием

По данным минздрава, передачи вируса от человека к человеку нет, зараженный пациент чувствует себя хорошо.

Вечером во вторник, 3 октября, стало известно, что житель центра страны, вернувшийся в сентябре из Таиланда, привез с собой вирусное заболевание - лихорадку денге, которое передается через укусы зараженных комаров.

Об это сообщает издание "Детали".

Как правило, болезнь характеризуется такими симптомами, как лихорадка, головная боль, рвота, суставные боли, сыпь, которая проходит в течение 2-5 дней. Но в исключительных случаях вирус может представлять угрозу жизни, поэтому важно обратиться вовремя к медикам.

У израильтянина болезнь протекает легко, однако эпидемиологи встревожены, поскольку это второй случай этого заболевания за последние четыре дня. В районе, где проживает пациент, проведут дезинсекцию, чтобы уничтожить всех комаров, чтобы снизить риск возможного возникновения эпидемии.

Минздрав подчеркивает, что лихорадка денге не передается от человека к человеку, — а только через укус азиатского тигрового комара (Striped Aedes). Инкубационный период у человека составляет 4-7 дней.

"Курсор" писал ранее, что в Медицинский центр "Галилеи" в Нагарии поступил мужчина около 50 лет, у которого диагностировали опасное заболевание. Оказалось, что он подхватил редкую бактерию, когда был в Африке.

Еще мы писали, что в последнее время в Израиле растет количество заболеваний коклюшем - острой инфекцией, которая поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Большую опасность она представляет для маленьких детей.

Напомним, что министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды опубликовали предупреждение о поимке комаров, которые заражены вирусом лихорадки Западного Нила.