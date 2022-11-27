Подозреваемый в убийстве Юрия Волкова сознался в содеянном

Ади Мизрахи, которого подозревают в убийстве покойного Юрия Волкова на переходе в Холоне, признался в совершении преступления в ходе полицейского расследования.

Об этом сообщает Mako.

Долгое время 22-летний Мизрахи хранил молчание во время расследования и отрицал, что именно он убил покойного Юрия Волкова. Однако, согласно источникам в полиции, теперь он начал говорить и сознался в убийстве.

Утверждается, что прошлой ночью наступил переломный момент -‒ подозреваемый признался в своих действиях и заявил следователям, что он был тем, кто убил мужчину. Он также рассказал о некоторых событиях дня убийства, некоторые из которых до сих пор считаются «черными дырами» с точки зрения расследования. Мизрахи попросил передать, что сожалеет о своих действиях и выразил горе семье.

Известно, что 23 ноября 52-летний сотрудник больницы Ихилов Юрий Волков вместе с супругой приехал в Холон из Бат-Яма, где они планировали посмотреть квартиру для аренды. Женщину чуть не сбил на пешеходном переходе мотоциклист, проехавший на красный свет.

Между ними началась словесная перепалка, в ходе чего Волков решил заступиться за женщину. После этого мотоциклист достал нож и нанес им смертельный удар Юрию, после чего преступник скрылся.

Ранее дочь Волкова по имени Дарья рассказала, что семья не может осознать страшную утрату. Она призналась, что сперва её мама подумала, что у мужчины инсульт. Также девушка призвала к максимальному наказанию убийцы.

«Курсор» сообщал, что вдова Волкова поделилась тем, как произошла трагедия.