Подробности нападения на ультраортодоксов в Старом городе: прокуратура подготовила обвинение

Нападение на прошлой неделе на евреев в Старом городе привело трех арабов на скамью подсудимых в окружном суде Иерусалима. Прокуратура в обвинительном акте раскрыла детали происшествия.

Окружная прокуратура Иерусалима в четверг представила обвинительные заключения против трех арабов, которые неделю назад напали на четырех харедим в Старом городе Иерусалима.

Согласно обвинению, подсудимые находились в Старом городе, когда заметили приближающихся к ним двух ультраортодоксальных евреев. Они стали насмехаться над ними и кричать им: «Давайте, до встречи». Затем подсудимые стали избивать евреев руками и ногами.

Один из обвиняемых подобрал деревянный поддон и погнался с ним за пострадавшими, но харедим скрылись с места происшествия. Обратившиеся в полицию заявители продемонстрировали травмы и синяки.

При попытке задержании одного из обвиняемых, его отец помог ему убежать.

Позже в этот же день один из подсудимых напал на двух других заявителей, также ультраортодоксальной внешности в Старом городе, избивая их кулаками и пощечинами, хотя те пытались отбиться от обвиняемых. Сообщается, что нападение арабов сопровождалось избиением, плевками и оскорблениями.

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