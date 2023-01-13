Смертельное ДТП на севере Израиля: известны новые подробности

В аварии погибли трое подростков, еще два человека получили серьезные травмы.

В ночь на 13 января, на севере Израиля произошло лобовое ДТП, которое забрало жизни троих молодых парней в возрасте 16-17 лет. Двое из них скончались от полученных травм на месте, еще один умер в больнице.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно предварительной версии, подростки двигались по неосвещаемой дороге в направлении Кирьят-Шмоны, но в какой-то момент решили сделать разворот и либо не заметили движущийся по встречной полосе автомобиль, либо же решили, что сумеют «проскочить». В результате ДТП все трое погибли. Полиция разрешила к публикации имен молодых людей: Ури Малуль, Ариэль-Штерн и Даниэль Порат.

Во второй машине находился 35-летний мужчина и 43-летняя женщина. При столкновении они получили серьезные травмы и сейчас находятся в больницу «Зив» в Цфате.

«Это шокирующий несчастный случай: мы видели две машины, одна из них, в которой ехали трое молодых людей, была полностью раздавлена», — сказал медик МАДА.

«Курсор» писал ранее, что 12 января, пять израильтян получили ранения, когда автомобиль, в котором они находились, упал в реку во время поездки в районе Чиангмая в Таиланде.

Еще мы писали, что 20-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения мотоцикла и электроскутера на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве.

Напомним, 10 января, в Бней-Браке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован ребенок.