Подросток лишился селезенки после ножевого нападения одноклассника

Пострадавший всю жизнь будет нуждаться в поддерживающей терапии.

В среду, 7 декабря, окружной суд Хайфы предъявил обвинительное заключение в отношении двух братьев 16 и 18 лет, которые напали на сверстника и нанесли ему серьезные травмы.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно данным следствия, между 16-летним фигурантом дела и потерпевшим произошел конфликт, он начался в учебном заведении из-за ерунды, а позже подростки продолжили переписываться в чате WhatsApp.

В итоге обвиняемый назначил однокласснику «стрелку» после спортивных занятий. И когда потерпевший вышел из спортзала, обвиняемый выбег из машины, в которой сидел его старший брат, и нанес парню ножевое ранение в живот. В этот момент из автомобиля выбежал другой подозреваемый и также хотел нанести юноше травму, но пострадавшему удалось скрыться.

Он был госпитализирован в больницу «Пория» в Тверии с разрывом селезенки. Врачи вынуждены были удалить орган. Теперь пострадавший всю жизнь будет нуждаться в поддерживающей терапии.

Расследованием инцидента занялись сотрудники полиции, они на протяжение трех недель искали подозреваемых, которые скрылись сразу после нападения.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала четырех девочек в возрасте 15 и 16 лет, которые жестоко избили своих сверстниц из Кирьят-Гата.

Еще мы писали, что 40-летний мужчина был задержан в Джиср аз-Зарка за нападение на жену и детей.

Напомним, по подозрению в нанесении ножевых ранений водителю автобуса в Цфате был арестован 17-летний мальчик.