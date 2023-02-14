Подросток в Петах-Тикве лишился зубов из-за видео в Tik-Tok

Несколько учеников в Петах-Тикве прижали одноклассника к стене, стараясь повторить новый прикол из сети TikTok. Из-за того, что мальчику слишком сильно нажали на грудную клетку, он потерял сознание. Ребенок рухнул на пол, и от удара у него сломалось несколько зубов.

Об этом пишет mynet .