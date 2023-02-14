Подросток в Петах-Тикве лишился зубов из-за видео в Tik-Tok

16:25, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Pixabay

Ребенок рухнул на пол, и от удара у него сломалось несколько зубов

Несколько учеников в Петах-Тикве прижали одноклассника к стене, стараясь повторить новый прикол из сети TikTok. Из-за того, что мальчику слишком сильно нажали на грудную клетку, он потерял сознание. Ребенок рухнул на пол, и от удара у него сломалось несколько зубов.
Об этом пишет mynet.
ЧП произошло в воскресенье, 12 февраля, в средней школе «Голда» в Петах-Тикве.
«Забавные» видео из сети TikTok, которые дети стремятся повторить, уже не раз приводили к серьезным травмам у подростков по всему миру.

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