Подсчитано 87,6% голосов: блок Нетаниягу уверенно держит лидерство

Центральная избирательная комиссия начала публиковать результаты подсчета голосования в рамках выборов в Кнессет 25-го созыва.
Об этом сообщает Maariv.
После подсчета около 87,6% голосов, а это более четырех миллионов избирателей, Мерец и Балад остались за пределами электорального барьера (3,25%). Блок Нетаниягу движется к формированию правительства с 65 мандатами.
В данный момент результаты голосования следующие:
- блок поддержки Биньямина Нетаниягу получает 65 мандатов и сможет сформировать правительство, а Ликуд – 32 мандата;
- Еш Атид во главе с действующим премьер-министром Яиром Лапидом – 24 мандата;
- Религиозный сионизм Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира является третьей по величине партией с 14 местами;
- Государственный лагерь – 12;
- ШАС – 11;
- Яадут а-Тора – 8 мандатов;
- Исраэль Бейтену, Хадаш-Тааль и РААМ – по 5;
- Авода – 4;
- Еврейский дом не преодолел электоральный барьер.
Ранее мы рассказывали, когда Нетаниягу получит мандат и какой график формирования правительства.
Также «Курсор» сообщал, что Кнессет может остаться без представителей друзов впервые за три десятилетия.
Помимо этого, в Ликуде рассказали, как будет сформировано новое правительство.