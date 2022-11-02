Подсчитано 87,6% голосов: блок Нетаниягу уверенно держит лидерство

Еш Атид во главе с действующим премьер-министром Яиром Лапидом получил 24 мандата.

Центральная избирательная комиссия начала публиковать результаты подсчета голосования в рамках выборов в Кнессет 25-го созыва.

Об этом сообщает Maariv.

После подсчета около 87,6% голосов, а это более четырех миллионов избирателей, Мерец и Балад остались за пределами электорального барьера (3,25%). Блок Нетаниягу движется к формированию правительства с 65 мандатами.

В данный момент результаты голосования следующие:

блок поддержки Биньямина Нетаниягу получает 65 мандатов и сможет сформировать правительство, а Ликуд – 32 мандата;

Еш Атид во главе с действующим премьер-министром Яиром Лапидом – 24 мандата;

Религиозный сионизм Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира является третьей по величине партией с 14 местами;

Государственный лагерь – 12;

ШАС – 11;

Яадут а-Тора – 8 мандатов;

Исраэль Бейтену, Хадаш-Тааль и РААМ – по 5;

Авода – 4;

Еврейский дом не преодолел электоральный барьер.

Ранее мы рассказывали, когда Нетаниягу получит мандат и какой график формирования правительства.

Также «Курсор» сообщал, что Кнессет может остаться без представителей друзов впервые за три десятилетия.

Помимо этого, в Ликуде рассказали, как будет сформировано новое правительство.