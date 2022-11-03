Подсчитан 91% голосов: как распределились места

Центральная избирательная комиссия сообщает, что к настоящему моменту подсчитан 91 процент голосов, при этом подсчет отодвинул «МЕРЕЦ» немного дальше от порога в 3,25 процента, необходимого для прохождения в Кнессет.

По подсчетам, «Ликуд» получит 32 мандата, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Национальное единство» — 12, «Шас» — 11, а «Объединенный иудаизм Торы» — восемь. «Раам» получит пять мест, «Хадаш-Тааль» также получит пять, «Исраэль Бейтейну» — пять, а «Авода» — четыре места в израильском парламенте.

Левая партия «МЕРЕЦ» и арабская радикальная партия «Балад» остаются за пределами Кнессета.

Ранее Курсор писал о подсчете двойных конвертов: проходит ли МЕРЕЦ в Кнессет.