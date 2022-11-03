Подсчитано 93% голосов: МЕРЕЦ остается вне Кнессета

Теперь, когда подсчитано 93 процента голосов, левая партия «МЕРЕЦ» по-прежнему остается ниже порога в 3,25 процента, необходимого для прохождения в Кнессет.

Партия в настоящее время имеет 3,15% голосов.

По подсчетам, «Ликуд» получит 32 места, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Национальное единство» — 12, «Шас» — 11, а «Единый иудаизм Торы» — восемь. Раам получит пять мест, как и Хадаш-Тааль и Исраэль Бейтейну, а Авода получит четыре места в израильском парламенте.

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