Подсчитано 99,5% голосов: Мерец не войдет в Кнессет

ЦИК опубликовала данные, согласно которым партия «Мерец» не войдет в Кнессет 25-го созыва.

Об этом сообщает Israel National News.

После подсчета 99,5% голосов «Мерец» получил примерно на 6 тысяч голосов меньше минимального порога в 3,25%, который необходим для прохождения в Кнессет. Партия получила всего 3,16% голосов, согласно подсчетам на данный момент, и, поскольку осталось подсчитать меньше одного процент бюллетеней, «Мерец» не сможет восполнить дефицит.

Мерец основали в 1992 году, и в течение последних 30 лет партия была представлена ​​в каждом Кнессете либо как независимая фракция, либо по общему списку с другими левыми партиями.

Ранее в Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах.

Также «Курсор» сообщал, что лидер партии Цеирим Боарим резко высказалась об итогах выборов.

Помимо этого, журналисты пишут, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.