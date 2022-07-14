«Серенада от президента»: в сети показали, как Байден спел для известной израильской журналистки

Любопытная сцена произошла за кулисами съемок интервью Джо Байдена для 12 канала. Так, президент США спел легендарную песню «Happy Birthday to You» его интервьюеру и шеф-редактору 12 канала Йонит Леви. Как оказалось, журналистка отмечала вчера свой день рождения.
«Поздравляю с днем рождения мою дорогую подругу @LeviYonit, которая получила свою собственную президентскую серенаду после сегодняшнего интервью с Байденом», — написала журналистка CNN.
Интервью транслировалось в среду вечером после прибытия Байдена в еврейское государство.
Напомним, что в ходе интервью на вопрос, применят ли США силу, чтобы остановить ядерную программу Ирана, Байден ответил: «Да, в крайнем случае».
«Иран не может получить ядерное оружие», — сказал он.
Байден объяснил, почему он считает, что провальную ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами следует возродить, сказав, что «единственная вещь, более опасная, чем существующий сейчас Иран, — это Иран с ядерным оружием».
Байден добавил, что США откажутся от зашедших в тупик ядерных переговоров, если возвращение к пакту будет зависеть от исключения КСИР из реестра.
Любое согласие США на повторное присоединение к сделке «сейчас зависит от Ирана», сказал Байден.
Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля.
Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США.