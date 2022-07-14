«Серенада от президента»: в сети показали, как Байден спел для известной израильской журналистки

Ведущая 12 телеканала Йонит Леви взяла интервью у Байдена спустя несколько часов после того, как он прибыл из Вашингтона в Израиль.

Любопытная сцена произошла за кулисами съемок интервью Джо Байдена для 12 канала. Так, президент США спел легендарную песню «Happy Birthday to You» его интервьюеру и шеф-редактору 12 канала Йонит Леви. Как оказалось, журналистка отмечала вчера свой день рождения.

«Поздравляю с днем ​​рождения мою дорогую подругу @LeviYonit, которая получила свою собственную президентскую серенаду после сегодняшнего интервью с Байденом», — написала журналистка CNN.

When President Joe Biden sang happy birthday to @LeviYonit, chief anchor of Israel’s Channel 12 pic.twitter.com/BR6IcpoOk5 — Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) July 13, 2022

Интервью транслировалось в среду вечером после прибытия Байдена в еврейское государство.

Напомним, что в ходе интервью на вопрос, применят ли США силу, чтобы остановить ядерную программу Ирана, Байден ответил: «Да, в крайнем случае».

«Иран не может получить ядерное оружие», — сказал он.

Байден объяснил, почему он считает, что провальную ядерную сделку 2015 года между Ираном и мировыми державами следует возродить, сказав, что «единственная вещь, более опасная, чем существующий сейчас Иран, — это Иран с ядерным оружием».

Байден добавил, что США откажутся от зашедших в тупик ядерных переговоров, если возвращение к пакту будет зависеть от исключения КСИР из реестра.

Любое согласие США на повторное присоединение к сделке «сейчас зависит от Ирана», сказал Байден.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США.