Поезда в аэропорт Бен-Гурион будут ходить ночью

На линии Тель-Авив-аэропорт «Бен-Гурион»-Иерусалим железнодорожное сообщение будут осуществлять не только в ночное, но и дневное время суток. С вечера субботы до среды в каждый час по каждому направлению планируется курсирование поезда.

Ночные поезда в четверг будут ходить лишь между станциями «Тель-Авив Савидор-мерказ» и «аэропорт Бен-Гурион».

Об этом издание Walla.

Это обусловлено ремонтными работами в тоннелях на иерусалимском направлении. Их нельзя проводить, когда железная дорога эксплуатируется.

Ранее мы рассказывали, что в Израиле после 15-летнего перерыва утвердят регулярные рейсы в Турцию. Страны решили поспособствовать укреплению двусторонних связей и восстановлению дипломатических отношений в полном объеме, в том числе в вопросах, касающихся авиаперевозок.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле появится новая вакцина против COVID-19. Ее произвела американская фармацевтическая компания Novavax («Новавакс»). В основе вакцины лежит белковая («протеиновая» или «пептидная») технология, которую считают альтернативой для людей, которые не могут или не хотят делать мРНК-вакцину (например, это препараты компаний BioNTech/Pfizer и Moderna) или векторною вакцину, разработанную AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Помимо этого, израильтянам рассказали, когда в аэропорту Бен-Гурион ожидается пик пассажиропотока. Согласно данным Управления аэропортом, в период праздников месяца Тишрей ожидается увеличение международного пассажиропотока. В частности, в сентябре и октябре через аэропорт должно пройти более четырех миллионов пассажиров международных рейсов.