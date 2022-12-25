Погас великий свет любви к Израилю — Нетаниягу о смерти раввина Друкмана

По словам назначенного премьер-министра, Государство Израиль потеряло великого духовного лидера, а он потерял «друга, которого глубоко уважал».

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу почтил память раввина Хаима Друкмана, который скончался сегодня вечером в возрасте 90 лет.

Об этом сообщает портал Maariv.

«Сегодня погас великий свет любви к Израилю. В это время прощания с раввином Хаимом Друкманом мое сердце глубоко скорбит, вместе с сердцами его семьи и многих-многих люди в стране», — сказал Нетаниягу.

По его словам, Государство Израиль потеряло великого духовного лидера, а сам он потерял «друга, которого глубоко уважал».

Как сообщал Курсор, один из ведущих религиозных сионистских раввинов в Израиле раввин Хаим Друкман скончался вечером в воскресенье, 25 декабря, после того, как он был госпитализирован с коронавирусом. Он умер в 90-летнем возрасте.

Ранее Курсор информировал о том, что раввин Хаим Друкман, один из ведущих религиозных сионистских раввинов в Израиле, был госпитализирован в среду, 14 декабря, после того, как его состояние ухудшилось.

90-летний раввин Друкман нахолся в тяжелом, но стабильном состоянии с тех пор, как ему диагностировали коронавирус. У него были характерные симптомы и плохое самочувствие. Одновременно с этим он оставался в своем доме в поселке Мерказ Шапира и даже совершал субботние молитвы.

После консультаций с врачами раввина перевели в медицинский центр «Хадасса Эйн Керем» для комплексного обследования и лечения. Семья раввина попросила общественность молиться за его выздоровление.

Также Курсор писал о том, что 16 декабря президент Ицхак Герцог пообщался с Брорией Биннефельд — дочерью раввина Хаима Друкмана, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. На вопрос Герцога о состоянии отца дочь раввина ответила, что «ситуация сложная».