Погода ухудшается: на Хермоне снег, на остальной территории дожди

Во вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами на севере страны и в центре. Местами будет дождливо, особенно на севере Негева. А вот на Хермоне выпал снег.

Синоптики предупредили о рисках затопления прибрежной равнины и наводнений в потоках Иудейской пустыни и Мертвого моря.

В среду на севере страны и на прибрежной равнине пройдут дожди, сопровождающиеся одиночными грозами. На юге страны будут дуть сильные ветры и локальные песчаные бури. Есть опасение затопления прибрежной равнины, особенно утром.

Ближе к полудню среды дождь распространится на север от Негева и тогда есть опасения затопления потоков Иудейской пустыни и Мертвого моря. Вечером на вершинах северных гор возможен небольшой снег. Однако уже к вечеру в центре страны осадки уменьшатся, а дожди ослабнут.

В четверг будет переменная облачность с мелким локальным дождем, в основном на севере и в центре страны. Температура повысится, но все еще будет ниже нормы для этого сезона. В пятницу будет переменная облачность, но с очередным небольшим повышением температур.

Ранее Курсор писал прогноз погоды в Израиле на 31 января: в стране будет прохладно и дождливо.

Также напомним, законопроект правительства об отмене гражданства и депортации террористов принят в первом чтении.