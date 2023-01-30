Законопроект правительства об отмене гражданства и депортации террористов принят в первом чтении

Законопроект председателя коалиции депутата Кнессета Офира Каца об отмене гражданства и депортации террористов прошел в первом чтение на пленуме Кнессета.

Его поддержали 89 депутатов. В соответствии с законопроектом, гражданства Израиля будут лишаться террористы, получающие деньги за террор, а также их будут депортировать в Газу или Иудею и Самарию.

Организация «Торат Лехима» призвала не депортировать их в Иудею и Самарию, а только в Газу.

Ранее мы рассказывали, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и его партия «Оцма Иегудит» будут настаивать на принятии закона о смертной казни для террористов. По словам политика, теракты произошли в его каденцию, а потому он принимает на себя ответственность и «ни на мгновение» не собирается от нее отмахиваться.

Он считает, что убийцы мирного населения «должны оказаться на электрическом стуле». Также министр отдал приказ разрушить незаконные арабские постройки в Восточном Иерусалиме, «ввести комендантский час в районе, откуда исходила опасность, и ходить от дома к дому и забирать оружие, чтобы найти и арестовать любого, у кого есть оружие».

«Разрушаем дома, будем ходить из квартала в квартал. С этих вещей начинается управление», ‒ сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что полиция арестовала левого террориста из Тель-Авива Йонатана Полака по подозрению в совершении теракта, потому что он бросил камень в израильских солдат в Иудее и Самарии.