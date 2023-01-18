Погода в Израиле на 19 января: ясно и слабый ветер

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По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра температура воздуха останется без изменений.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 19 января, на большей части территории Израиля ожидается ясная погода и слабый ветер до 3.6 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +16°С днем, +9°С ночью;

Тель-Авив: +21°С днем, +9°С ночью;

Хайфа: +18°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: +21°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: +25°С днем, +10°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 19 января составит: Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.

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Автор материала: Кати Гиршин