Погода в Израиле на 19 января: ясно и слабый ветер

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 19 января, на большей части территории Израиля ожидается ясная погода и слабый ветер до 3.6 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +16°С днем, +9°С ночью;
- Тель-Авив: +21°С днем, +9°С ночью;
- Хайфа: +18°С днем, +9°С ночью;
- Беэр-Шева: +21°С днем, +8°С ночью;
- Эйлат: +25°С днем, +10°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 19 января составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.