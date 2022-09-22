Погода в Израиле на 23 сентября: солнечно и слабый ветер

Фото: Maor Kinsbursky/Flash90

В нескольких регионах страны температура воздуха в ночное время снизится на 1-2 градуса, днем солнечная активность будет высокой, осадков не прогнозируется.

В пятницу, 23 сентября, на большей части территории Израиля ожидается солнечная и ясная погода со слабым ветром до 4.3 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +29°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +18°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +24°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 23 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-140 см.

Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Сильное волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Сильное волнение, высота волн 80-140 см. Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

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Автор материала: Кати Гиршин