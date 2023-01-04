Погода в Израиле на 5 января: переменная облачность и слабый ветер

На большей части территории страны температура без изменений.

Согласно прогнозу, в четверг, 5 января, на большей части территории Израиля существенных изменений температуры не ожидается. Прогнозируется переменная облачность и слабый ветер до 4.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +12°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: +20°С днем, +12°С ночью;

Хайфа: +17°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: +17°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: +20°С днем, +11°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 5 января составит:

Южное побережье : температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что климатические изменения являются серьезной проблемой, которая угрожает всей планете. В 2022 году произошло немало бедствий, которые унесли тысячи жизней и нанесли непоправимый ущерб.

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