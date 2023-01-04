Погода в Израиле на 5 января: переменная облачность и слабый ветер

Согласно прогнозу, в четверг, 5 января, на большей части территории Израиля существенных изменений температуры не ожидается. Прогнозируется переменная облачность и слабый ветер до 4.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +12°С днем, +6°С ночью;
- Тель-Авив: +20°С днем, +12°С ночью;
- Хайфа: +17°С днем, +9°С ночью;
- Беэр-Шева: +17°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: +20°С днем, +11°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 5 января составит:
- Южное побережье: температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что климатические изменения являются серьезной проблемой, которая угрожает всей планете. В 2022 году произошло немало бедствий, которые унесли тысячи жизней и нанесли непоправимый ущерб.
Еще мы писали, что в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений.