Погода в Израиле на 6 октября: ясно и тепло

В четверг, 6 октября, в Израиле существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 4.5 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +28°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;
- Хайфа: ясно, +25°С днем, +18°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +18°С ночью;
- Эйлат: ясно, +36°С днем, +24°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 6 октября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-30км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.