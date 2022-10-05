Погода в Израиле на 6 октября: ясно и тепло

22:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 6 октября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясная погода.

В четверг, 6 октября, в Израиле существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 4.5 м/с.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +28°С днем, +17°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +25°С днем, +18°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +18°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +36°С днем, +24°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 6 октября составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-30км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

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