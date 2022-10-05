Погода в Израиле на 6 октября: ясно и тепло

Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 6 октября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясная погода.

В четверг, 6 октября, в Израиле существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 4.5 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +25°С днем, +18°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +18°С ночью;

Эйлат: ясно, +36°С днем, +24°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 6 октября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-30км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-30км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Кати Гиршин