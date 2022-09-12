Полиция задержала подозреваемых в похищении палестинца прямо из скорой помощи в Тайбе

Полиция Израиля задержала еще двух арабов, которых подозревают в похищении раненого палестинца из машины «Скорой помощи».

Это произошло в городе Тайбе примерно неделю назад, а в понедельник, 12 сентября, правоохранители арестовали оставшихся подозреваемых.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Во время инцидента трое человек перекрыли дорогу машине МАДА, начали угрожать пистолетом и похитили из нее жителя Палестинской автономии, раненого выстрелом в ногу.

«Я вышел из машины и попытался помешать им похитить раненого. Они размахивали оружием у меня перед глазами, набросились на меня, толкнули, повалили на землю, забрали раненого и убежали», – рассказал фельдшер.

Сегодня полиции удалось арестовать двоих подозреваемых, а первого арестовали неделю назад. Известно, что похищенного перед этим задержали правоохранители по подозрению в том, что он был причастен к преступлению в городе.

Ранее мы рассказывали, что в аэропорту «Бен-Гурион», что в Тель-Авиве, совершил экстренную посадку самолет компании Israir, следовавший из города Тиват в Черногории. На его борту было 160 пассажиров. Видео и другие подробности доступны по ссылке.

Также «Курсор» сообщал, что ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа, пограничная служба (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии. Их подозревают в терроризме. Аресты не прошли без эксцессов, потому что террористы оказали сопротивление.

Помимо этого, в Израиле задержали адвокатов-мошенников, которые обманом получили более 55 миллионов шекелей. В ходе обысков полиция изъяла автомобили и ценные вещи на сумму в десятки миллионов шекелей.