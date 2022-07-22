Скандал вокруг визита израильского журналиста в Мекку: появились неожиданные детали

Скандал получил неожиданное продолжение: стало известно, что в Саудовской Аравии арестовали мужчину, который помог израильскому журналисту нелегально проникнуть в Мекку.

Гражданин Саудовской Аравии, который якобы помог израильскому журналисту Гил Тамари проникнуть в священный для мусульман город Мекку, был арестован и будет привлечен к ответственности, сообщила в пятницу полиция Мекки.

Официальные саудовские СМИ также сообщили, что против израильского журналиста Тамари тоже будут начаты «процедуры».

13 канал в понедельник показал клип с Тамари, пробирающимся в Мекку, самый священный город ислама, вопреки запрету на въезд немусульман.

Региональная полиция Мекки сообщила, что нашла его «соучастника» и «передала гражданина» в прокуратуру за предполагаемое соучастие в «пересылке и содействии въезду (немусульманского) журналиста». Об этом заявил представитель полиции в комментариях, опубликованных официальным Саудовским агентством печати.

Они не назвали имя журналиста-«соучастника», но сообщили, что он является гражданином США. Сообщается, что его дело также было передано в прокуратуру, «чтобы принять необходимые меры в отношении него в соответствии с применимым законодательством».

Израильский журналист Тамари также имеет гражданство США.

Чтобы защитить личность своего спутника, Тамари не показывал его лицо и искажал голос в одноминутном видео, которое 13 канал опубликовал в Твиттере в понедельник.

Israeli journalist Gil Tamari, working for Israel’s Channel 13 News, found a way into Mecca to shoot a documentary. The city is normally forbidden for non-Muslims to enter. The move sparked criticism on social media, and led to the channel issuing an apology in Arabic. pic.twitter.com/KNSiZBZ7IM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 19, 2022

Курсор ранее писал, что израильский журналист впервые попал в священный для мусульман город Мекку.

Еще мы информировали, что раввин Ратзон Аруси сказал: «Мусульман нужно уважать и не входить в Мекку».