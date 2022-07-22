Скандал вокруг визита израильского журналиста в Мекку: появились неожиданные детали

Гражданин Саудовской Аравии, который якобы помог израильскому журналисту Гил Тамари проникнуть в священный для мусульман город Мекку, был арестован и будет привлечен к ответственности, сообщила в пятницу полиция Мекки.
Официальные саудовские СМИ также сообщили, что против израильского журналиста Тамари тоже будут начаты «процедуры».
13 канал в понедельник показал клип с Тамари, пробирающимся в Мекку, самый священный город ислама, вопреки запрету на въезд немусульман.
Региональная полиция Мекки сообщила, что нашла его «соучастника» и «передала гражданина» в прокуратуру за предполагаемое соучастие в «пересылке и содействии въезду (немусульманского) журналиста». Об этом заявил представитель полиции в комментариях, опубликованных официальным Саудовским агентством печати.
Они не назвали имя журналиста-«соучастника», но сообщили, что он является гражданином США. Сообщается, что его дело также было передано в прокуратуру, «чтобы принять необходимые меры в отношении него в соответствии с применимым законодательством».
Израильский журналист Тамари также имеет гражданство США.
Чтобы защитить личность своего спутника, Тамари не показывал его лицо и искажал голос в одноминутном видео, которое 13 канал опубликовал в Твиттере в понедельник.
Курсор ранее писал, что израильский журналист впервые попал в священный для мусульман город Мекку.
Еще мы информировали, что раввин Ратзон Аруси сказал: «Мусульман нужно уважать и не входить в Мекку».