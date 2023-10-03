Похолодание и дожди — израильтян предупредили о резком наступлении настоящей осени

С воскресенья в Израиле наблюдаются понижение температуры, локальные дожди и более облачный и серый вид.

После жаркой погоды, которая царила во время Суккота в минувшую субботу, в воскресенье произошла смена погоды, которая включала понижение температуры, локальные дожди по всей стране и более пасмурный и серый вид.

Прогноз погоды на сегодня показывает сохранение тенденции осенней погоды в праздник Суккот, усиление локальных дождей в разных районах и отсутствие заметного изменения температуры в ближайшие дни.

Сегодня ожидается переменная облачность, а также локальные дожди, преимущественно слабые, преимущественно на севере и в центре страны.

Вечером ожидается переменная облачность или облачность, снова возможен мелкий дождь, преимущественно на прибрежной равнине.

В среду, 4 октября, ожидается переменная облачность, без заметных изменений температуры. Мелкий локальный дождь возможен преимущественно на севере и в центре страны.

В четверг, 5 октября, ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры. Возможен кратковременный дождь.

В пятницу, 6 октября, будет ясно или переменная облачность. Никаких заметных изменений температуры.

В Израиле осенние дожди обычно начинаются в конце сентября или начале октября и продолжаются в течение осеннего и зимнего сезонов. Это период сезонных изменений, когда сухое лето постепенно уступает место более влажной погоде. Осень и зима - это сезоны с наибольшим количеством осадков в Израиле, и дожди могут продолжаться до начала весны.

Курсор писал, что течение Гольфстрим может исчезнуть: климатологи предупредили о последствиях.

Мы также сообщали, что на Тель-Авив обрушился сильный дождь. Местные жители показали в соцсетях видео.

Также напомним, что 1 октября в Нетании пошел дождь. Израильтяне показали видео.