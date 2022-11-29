Похолодание и ливневые дожди: к чему готовиться израильтянам

После похолодания во вторник, когда местами ожидаются ливневые дожди на востоке, погода наладится. В конце недели погода уже порадует благоприятными условиями.

Вполне вероятно, что многие из нас их почувствуют сегодня на себе изменения погодных условий. Во вторник ожидается похолодание, а местами на востоке страны пройдут ливневые дожди.

Гидрометцентр предупредил об опасениях наводнений в южных ручьях, Негеве и пустыне Иегуда.

Ранним утром ожидаются грозы и молнии, преимущественно в прибрежных и южных районах.

Прогноз на ближайшие дни: температура останется средней по сезону. Завтра, в среду, облаков на небе будет меньше, поэтому похолодание откладывается. Зато в четверг ожидается постепенное повышение температуры. До конца недели ожидается благоприятная для сезона погода, дождей больше не ожидается.

Ранее Курсор сообщал о погоде в Израиле на 28 ноября: небольшое потепление и слабый ветер.

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