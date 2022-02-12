Полеты в Украину 12 и 13 февраля состоятся в обычном режиме

В МИДе сообщили, что на данный момент на территории Украины находится от 10 до 15 тысяч граждан Израиля. На данный момент решение об эвакуации не принято, однако ожидается что ближе к вечеру пройдет совещание по этому поводу.

Из Израиля в Украину 12 февраля отправятся два самолета. На этих рейсах нет никаких изменений. 13 февраля из Израиля в Украину будет выполнено пять рейсов — один в Одессу и четыре в Киев. В настоящее время нет никаких сообщений о каких-либо изменениях в этих рейсах.

Сегодня посольство Израиля в Киеве было проведено в чрезвычайный режим работы. Такое решение принял Яир Лапид. Согласно новому режиму работы, в посольстве будут действовать дополнительные сотрудники для того, чтобы побыстрее эвакуировать граждан Израиля из Украины.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну.

Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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