Полицейские шокированы: неожиданный груз в багажнике легкового автомобиля

В остановленном автомобиле на 25-м шоссе полицейские обнаружили запрещенный груз, к тому же были очень удивлены самим фактом нахождения подобного груза в багажнике.

Полиция не могла в это поверить: в багажнике автомобиля на 25-м шоссе обнаружены одиннадцать овец.

Об этом сообщил inn.co.il.

В полицию поступило сообщение, что легковой автомобиль неосторожно ехал по трассе 241 в направлении перекрестка Гилат на юге страны. Он раскачивался из стороны в сторону, подозрительно виляя и почти переворачиваясь.

Прибывшая на место происшествия полиция была шокирована увиденным: офицер обнаружил, что 47-летний водитель вез в багажнике 11 овец, что запрещено законом.

Полицейский выписал водителю повестку за опасное вождение. На место происшествия прибыли инспекторы отдела принудительного исполнения минсельхоза, оштрафовали подозреваемого и вызвали его на допрос.

Начальник Национальной администрации безопасности дорожного движения Негева, ректор Элла Кена, сказала: «Перевозка животных таким образом может причинить им страдания, а также является серьезным нарушением правил дорожного движения, что может привести к дорожно-транспортному происшествию».

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