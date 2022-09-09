Полицейские шокированы: неожиданный груз в багажнике легкового автомобиля

Полиция не могла в это поверить: в багажнике автомобиля на 25-м шоссе обнаружены одиннадцать овец.
Об этом сообщил inn.co.il.
В полицию поступило сообщение, что легковой автомобиль неосторожно ехал по трассе 241 в направлении перекрестка Гилат на юге страны. Он раскачивался из стороны в сторону, подозрительно виляя и почти переворачиваясь.
Прибывшая на место происшествия полиция была шокирована увиденным: офицер обнаружил, что 47-летний водитель вез в багажнике 11 овец, что запрещено законом.
Полицейский выписал водителю повестку за опасное вождение. На место происшествия прибыли инспекторы отдела принудительного исполнения минсельхоза, оштрафовали подозреваемого и вызвали его на допрос.
Начальник Национальной администрации безопасности дорожного движения Негева, ректор Элла Кена, сказала: «Перевозка животных таким образом может причинить им страдания, а также является серьезным нарушением правил дорожного движения, что может привести к дорожно-транспортному происшествию».
Ранее Курсор информировал, что беспилотник ЦАХАЛа на севере Израиля упал в море.
Также напомним, мы писали про теракт на 90-м шоссе: ЦАХАЛ озвучил новые детали.
Кроме того, редакция писала о теракте в Самарии: возле Шхема обстрелян автомобиль израильтян с детьми. Арабы обстреляли ночью машину израильтян, в которой также находились дети. Полиция расследует детали происшествия, ведется розыск подозреваемых.