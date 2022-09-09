Теракт в Самарии: возле Шхема обстрелян автомобиль израильтян с детьми

Арабы обстреляли ночью машину израильтян, в которой также находились дети. Полиция расследует детали происшествия, ведется розыск подозреваемых.

В Самарии ночью с четверга на пятницу автомобиль с детьми подвергся обстрелу арабских террористов.

Об этом сообщил Медиа Архив Израиль.

Арабы напали и обстреляли автомобиль израильской семьи с детьми возле Шхема, после чего скрылись. Полиция работает на месте происшествия. Подробности выясняются.

Ранее Курсор писал, что ночью в пятницу зафиксировано четыре перестрелки, есть погибшие. Пресс-служба полиции сообщила о начале расследования по четырем фактам стрельбы: в Ашдоде, в Хадере, недалеко от Кинерета и в галилейской деревне Джудейда-Макр.

Также редакция сообщала, что в Цфате жестоко избили подростка, потому что тот не вернул 70 шекелей за наркотик.

Напомним, наш сайт сообщал, что Лапид прокомментировал задержание палестинца и пообещал «жестко» ответить на террор. Премьер-министр Яир Лапид рассказал, что полиции Израиля удалось благодаря задержанию террориста в Тель-Авиве предотвратить «значительное нападение».

Ранее были задержаны двое подозрительных граждан, полиция изучает их возможную причастность к событиям. Чуть позже было принято решение о развертывании в Тель-Авиве дополнительных сил полиции для поиска новых подозреваемых.

Кроме того, мы сообщали о заявлении Лапида, что ШАБАК предотвратил в 2022 году сотни нападений, среди которых теракты смертников.