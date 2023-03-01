Полицейский прижал коленом шею демонстранта в Тель-Авиве: видео возмутило соцсети

Полицейский прижал коленом шею протестующего на фоне столкновений между полицией и демонстрантами в Тель-Авиве.

שוטר תועד כורע ברך על צווארו של מפגין לעדכונים השוטפים — https://t.co/HuYRYslbzq pic.twitter.com/BUvF236EdL — חדשות 13 (@newsisrael13) March 1, 2023

На видео инцидента видно, как группа офицеров борется с одним протестующим, прежде чем повалить его на землю, и один полицейский зажимает коленом его шею, чтобы усмирить его, в то время как несколько других полицейских удерживают демонстранта.

Видео активно распространяют в соцсетях, выражая негодование поведением сил безопасности.

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