Полицейский прижал коленом шею демонстранта в Тель-Авиве: видео возмутило соцсети

Полицейский прижал коленом шею протестующего на фоне столкновений между полицией и демонстрантами в Тель-Авиве.
На видео инцидента видно, как группа офицеров борется с одним протестующим, прежде чем повалить его на землю, и один полицейский зажимает коленом его шею, чтобы усмирить его, в то время как несколько других полицейских удерживают демонстранта.
Видео активно распространяют в соцсетях, выражая негодование поведением сил безопасности.
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