Полицейского МАГАВ приговорили к полутора годам тюрьмы в Таиланде

Израильтян нередко задерживают в заграничных аэропортах за боевые патроны, «завалявшиеся» в рюкзаках.

Полицейский МАГАВ Галь Шмуэль Фарджун приговорен судом Таиланда к полутора годам тюремного заключения по статье «контрабанда вооружений».

Об этом сообщает Israel Info.

Издание напоминает, что в конце октября Фарджуна арестовали в аэропорту Пхукета после того, как в его чемодане обнаружили 55 боевых патронов. 29-летний Фарджун летел в Таиланд рейсом авиакомпании «Эль-Аль», которая не нашла в его багаже ничего подозрительного. В Пхукет он прибыл уже внутренним рейсом, здесь патроны и обнаружились.

«После ареста израильтянин признал, что патроны принадлежат ему, но не смог объяснить, почему они находятся в его чемодане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильтян нередко задерживают в заграничных аэропортах за боевые патроны, «завалявшиеся» в рюкзаках. Но в данном случае речь шла не об одном-двух случайных патронах, а о двух полных магазинах.

«Израильские родные говорили журналистам, что Фарджун «просто не перетряхнул чемодан» после резервистских сборов, МИД Израиля пытался смягчить таиландское правосудие и просил депортировать задержанного. Фарджуна отпустили под залог до суда, но судья счел преступление слишком серьезным и отправил израильтянина за решетку», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в сентябре Окружной суд Беэр-Шевы признал виновным бывшего офицера полиции Уриэля Авитана в изнасиловании девушки в Эйлате под угрозой огнестрельного оружия.

В обвинительном заключении было указано, что офицер МАГАВ, служивший в 2018 году в Эйлате, пригласил 20-летнюю девушку прогуляться после вечеринки.

Они познакомились у друзей, потом под предлогом того, что он забыл там нечто важное, они отправились к обвиняемому домой. Он уговорил девушку войти, поскольку “было бы некрасиво и невежливо заставлять ждать ее под дверью”.

Когда потерпевшая вошла вместе с Авитаном в его квартиру, полицейский достал из шкафа табельное оружие, направил на нее и приказал вести себя тихо. Далее он изнасиловал девушку и сделал это неоднократно, хотя она умоляла отпустить ее.

Ранее Курсор писал, что россиянин убил родителей молотком в 5-звездочном отеле в Анталии.