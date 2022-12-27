Полицейскому вынесли обвинение за насилие над подчиненной

Обвиняемый вез заявительницу к ее дому, но по дороге остановил автомобиль в близлежащем лесу и против ее воли совершил половой акт.

Во вторник, 27 декабря, департамент полицейских расследований предъявил обвинительное заключение в магистратском суде Назарета против сотрудника полиции Авишая Тургемана.

Об этом сообщает портал Maariv.

Издание уточняет, что обвинение выдвинуто в связи с тем, что полицейский совершил сексуальные преступления против женщины-полицейского, находившейся под его командованием.

Согласно обвинительному акту, обвиняемый служил следователем в полицейском участке Назарета, а заявитель служил под его непосредственным командованием.

«В июле прошлого года ответчик отвез заявительницу к ее дому, а по дороге остановил автомобиль в близлежащем лесу и против ее воли совершил с ней половой акт. По окончании расследования в следственном отделе полиции обвиняемый вышел на связь с фигурантами дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обвинительном акте подсудимому инкриминируются совершение непристойных действий, воспрепятствование правосудию и нарушение правопорядка.

Как сообщал Курсор, женщина обвинила гинеколога в изнасиловании во время осмотра в Шароне. По словам женщины, на этот осмотр она пришла без сопровождения, чем воспользовался гинеколог и якобы сексуально к ней домогался.

С тех пор она родила ребенка, написала заявление в полицию и даже обратилась к Уполномоченному по жалобам населения в больнице, чтобы ни одна женщина больше не пострадала.

«Мы действуем в соответствии с законом для предотвращения сексуальных домогательств, и каждая жалоба рассматривается с полной тщательностью, профессионализмом и чуткостью. Рассматриваемый случай был рассмотрен в соответствии с законом и процедурами и результатами расследование было предоставлено заявителю в соответствии с требованиями», – рассказали в больнице Меир.

Также «Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии женщины обвинили в сексуальном насилии известного раввина.