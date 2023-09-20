Полиция арестовала двух человек, укравших танк с военной базы ЦАХАЛа

Злоумышленники назвали причину своего поступка.

Правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в похищении танка Меркава с территории военной базы ЦАХАЛа.

Об этом пишет Телеграм-канал "Голос Израиля".

Как отмечено в сообщении, инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Танк был украден с тренировочной базы ЦАХАЛа около перекрестка Эльяким на севере Израиля.

Утром правоохранителям удалось разыскать танк. Он был обнаружен на одной из свалок металлолома вблизи Нешера.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным канала, после похищения воры планировали сдать так на металл и выручить за него деньги.

Ранее в ЦАХАЛЕ заявили, что танк представлял собой всего лишь каркас Меркава 2, снятого с эксплуатации много лет назад. Танк не имеет вооружения, а его системы не работают. Он служил стационарной мишенью для солдат в зоне обстрела ЦАХАЛа, которая иногда открыта для пеших прогулок.

Отметим, это не первый случай кражи танка. Ранее в этом году протестующие против судебной реформы украли с мемориала танк, который использовался во время Войны Судного дня 1973 года.

Напомним, в прошлом году с учебной базы Цнобар недалеко от Кацрина было похищено оружие. Во время следствия на базе были выявлены пробелы в системе безопасности - в частности, частые ложные тревоги, а также "неадекватное реагирование" в комплексе хранения боеприпасов.