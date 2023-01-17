Полиция арестовала еще одного члена антисионистской секты за встречу с террористами

Второй член антисионистской секты «Нетурей Карта», который ранее в этом месяце встречался с лидером палестинского исламского джихада в Дженине, был арестован.
Об этом сообщает Jewish News Syndicate.
Согласно сообщению, мужчину задержали в аэропорту Бен-Гурион по возвращении в Израиль из-за границы.
Как сообщал Курсор, на прошлой неделе офицеры полиции арестовали мужчину, который проник в лагерь беженцев Дженин на севере Иудеи и Самарии. Подозреваемый вместе с двумя другими членами маргинальной антисионистской ультраортодоксальной секты «Нетурей Карта» и встретился с палестинцами из местных террористических группировок.
Трое мужчин были засняты на видео во время встречи с видными представителями палестинской террористической группировки «Исламский джихад», а также с семьями террористов. Дженин считается рассадником палестинского терроризма.
Тогда полиция заявила, что разыскивает еще двух мужчин. Все они могут столкнуться с длительным тюремным заключением, если их признают виновным в поддержке терроризма.
Ранее Курсор информировал о том, что 10 августа 2022 года члены Neturei Karta собрались на митинге за Палестину напротив Даунинг-стрит в Лондоне.
Они держали плакаты с критикой Государства Израиль и с надписями о том, что иудаизм и сионизм — противоположные вещи. Акция стала реакцией на операцию «Рассвет» в Газе.
Также мы писали о том, что в марте 2022 года в Нью-Йорке прошел митинг в поддержку Палестины.