Полиция арестовала еще одного члена антисионистской секты за встречу с террористами

Мужчину задержали в аэропорту Бен-Гурион по возвращении в Израиль из-за границы.

Второй член антисионистской секты «Нетурей Карта», который ранее в этом месяце встречался с лидером палестинского исламского джихада в Дженине, был арестован.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Согласно сообщению, мужчину задержали в аэропорту Бен-Гурион по возвращении в Израиль из-за границы.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе офицеры полиции арестовали мужчину, который проник в лагерь беженцев Дженин на севере Иудеи и Самарии. Подозреваемый вместе с двумя другими членами маргинальной антисионистской ультраортодоксальной секты «Нетурей Карта» и встретился с палестинцами из местных террористических группировок.

Трое мужчин были засняты на видео во время встречи с видными представителями палестинской террористической группировки «Исламский джихад», а также с семьями террористов. Дженин считается рассадником палестинского терроризма.

Тогда полиция заявила, что разыскивает еще двух мужчин. Все они могут столкнуться с длительным тюремным заключением, если их признают виновным в поддержке терроризма.

Ранее Курсор информировал о том, что 10 августа 2022 года члены Neturei Karta собрались на митинге за Палестину напротив Даунинг-стрит в Лондоне.

Они держали плакаты с критикой Государства Израиль и с надписями о том, что иудаизм и сионизм — противоположные вещи. Акция стала реакцией на операцию «Рассвет» в Газе.

Также мы писали о том, что в марте 2022 года в Нью-Йорке прошел митинг в поддержку Палестины.