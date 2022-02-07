Полиция избила израильтянина при аресте за то, что он был без маски

Пострадавший в наручниках был направлен в отделение полиции. Свидетели сообщают, что причиной задержания было то, что мужчина не надел маску.

Полиция Израиля избила израильтянина до крови при аресте в Бней-Браке. Очевидцы сообщают, что задержанный был без маски.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что появились новые подробности расправы над израильтянином в мае 2021 года. В связи с этим один из участников рассматривает использование этого аргумента, чтобы сказать, что линчевание было не на националистической почве, чтобы значительно смягчить состояние.

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