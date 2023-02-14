Полиция арестовала семью террориста, убившего бойца МАГАВ

Во время задержания между жителями района и силовики произошли столкновения со стрельбой.

Правоохранители арестовали родителей и брата 13-летнего подростка, совершившего теракт на КПП в Шуафате. Такое решение было принято после гибели бойца МАГАВЮ на которого напал террорист.

Об этом «News.israelinfo«.

Как пишет издание, Силы безопасности ворвались в дом террориста в лагере беженцев. В ходе задержания полицейские перекрыли проезд транспорта. В результате между жителями района и силовиками начались стычки, переросшие в ожесточенные перестрелки. На сотрудников сил безопасности пыталась наехать машина — водитель задержан.

Несмотря на столкновения, правоохранителям удалось провести арест — родителей террориста и его брата задержали и доставили в отделение полиции.

Речь идет о теракте, совершенном подростком 13 февраля. Арабский террорист на КПП Аната напал с ножом на двух бойцов МАГАВ, которые зашли в автобус для проверки пассажиров. Сотрудники пограничной полиции открыли огонь и нейтрализовали террориста, а один из бойцов получил ранение. Спасти пограничника не удалось — в этот же день пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.

Напомним, в этот же день произошел теракт в Иерусалиме — 15-летний подросток возле Стены Плача напал с ножом на 20-летнего парня. Израильтянин получил ранения в спину средней тяжести, его госпитализировали в больницу. Арабского подростка, совершившего теракт, правоохранители ликвидировали.

Также «Курсор» писал о том, что правительство Израиля рассмотрит вопрос о лишении гражданства Израиля террористов и их депортации. В Кабинете министров пообещали предпринять все меры, чтобы усилить поселенческое движение на территории страны.