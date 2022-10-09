Полиция допросила несовершеннолетнего из-за угроз Нетаниягу в соцсети

В соцсети Instagram подозреваемый оставил комментарий под трансляцией, где написал, что «через 5 минут начнется стрельба по Биби, будьте готовы». Это случилось в четверг, 6 октября, когда Нетаниягу проводил прямой эфир.

Об этом сообщает Walla.

Полиция сообщила об открытии расследования. Позже киберподразделение полиции установило пользователя и вызвало его на допрос вместе с родителями на этой неделе, после чего несовершеннолетнего отпустили под залог.

Ранее мы рассказывали, что Верховый суд обязал лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу вернуть подарок в размере 300 000 долларов в имущество его покойного двоюродного брата и бывшего благотворителя Натана Миликовского, постановив, что эти средства были незаконным подарком. Нетаниягу и его супруга Сара, когда первый еще был премьер-министром, получили эти деньги для финансирования судебных издержек, что является запрещенным подарком госслужащему.

В постановлении сказано, что, несмотря на родственные связи, подарок в большей степени был обусловлен деловыми интересами. Помимо этого, сумма выходила за приемлемые рамки обычного подарка между членами семьи. По словам Миликовского, которого цитирует тогдашний генпрокурор Авичай Мандельблит, деньги предоставили «для того, чтобы избавить его (Нетаниягу – прим.ред.) от финансовых забот, пока он занимал важную общественную должность». Больше об этом узнайте в нашем материале.

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