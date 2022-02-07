На Трансизраильском шоссе столкнулись два грузовика

Стало известно о том, что на Трансизраильском шоссе под номером 6 произошло смертельное ДТП. Так, в районе Кирьят-Гата столкнулись два грузовика. В результате два человека получили травмы, а также один человек погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Сигнал по номеру 100 поступил в 06:27 утра. На место прибыла бригада парамедиков МАДА. Они застали одного человека уже без признаков жизни, а потому пришлось констатировать его смерть.
Еще два человека получили травмы, но их состояние охарактеризовали как легкое.
Правоохранители начали расследование этого инцидента.
Ранее Курсор сообщал, что 20-летний офицер ЦАХАЛа погиб в автокатастрофе в Галилее.
Кроме того, мы писали, что на севере Израиля произошло трагическое ДТП.
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