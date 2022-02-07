На Трансизраильском шоссе столкнулись два грузовика

Прибывшая бригада медиков МАДА застала одного из пострадавших уже без признаков жизни. Его смерть была констатирована на месте. Также есть и другие пострадавшие.

Стало известно о том, что на Трансизраильском шоссе под номером 6 произошло смертельное ДТП. Так, в районе Кирьят-Гата столкнулись два грузовика. В результате два человека получили травмы, а также один человек погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сигнал по номеру 100 поступил в 06:27 утра. На место прибыла бригада парамедиков МАДА. Они застали одного человека уже без признаков жизни, а потому пришлось констатировать его смерть.

Еще два человека получили травмы, но их состояние охарактеризовали как легкое.

Правоохранители начали расследование этого инцидента.

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