Появились новые подробности расправы над израильтянином в мае 2021 года

В сети опубликовали видео жестокого инцидента, а также выяснилось, что мать одного из террористов израильтянка.

Во время судебного процесса из-за расправы над израильтянином в мае 2021 выяснилось, что мать одного из арабских террористов израильтянка, которая вышла замуж за араба и приняла ислам.

В связи с этим один из участников рассматривает использование этого аргумента, чтобы сказать, что линчевание было не на националистической почве, чтобы значительно смягчить состояние.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Хевроне арабские боевики забросали камнями израильских солдат.

Также читайте о том, что в Нью-Джерси мужчину уволили после того, как он сбросил снег на евреев и снял это на видео.

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