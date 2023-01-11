Полиция изъяла на севере страны 250 килограммов тухлого мяса

В среду, 11 января, в деревне Абу-Снан, расположенной на севере Израиля, представители министерства сельского хозяйства вместе с сотрудниками полиции изъяли около 250 килограмм тухлого мяса.

Об этом пишет Maariv.

Непригодный для употребления продукт обнаружили на бойне, которая работала в нарушение местного законодательства. Продукт был отправлен на утилизацию.

По факту нарушения ведется расследование. Назначен штраф в размере 30 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения объявило сегодня об уничтожении в крупной арабской деревне Нахф трех тонн мяса птицы. Это произошло после того, как ответственный ветеринар района из Управления здравоохранения Северного округа провел аудит. В ходе проверок было обнаружено около трех тонн продукции предположительно забитой на месте без разрешения и хранившейся в ненадлежащих условиях.

Еще мы писали, что команда ученых из Японии создала в лаборатории говядину, которая может стать более устойчивой и экологически чистой альтернативой стейкам и другим мясным продуктам, хотя и гораздо более дорогой.

Напомним, что израильский стартап «Мясо будущего» (Future Meats) создал технологию, позволяющую вырастить искусственную куриную грудку по цене в 1.7 доллара. Это может помочь решить продовольственную проблему во всем мире.