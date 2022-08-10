На севере Израиля уничтожили 3 тонны мясных продуктов: названа причина

В ходе проверок было обнаружено около трех тонн продукции из мяса птицы, и ее пришлось уничтожить.

Министерство здравоохранения объявило сегодня об уничтожении в крупной арабской деревне Нахф трех тонн мяса птицы.

Это произошло после того, как ответственный ветеринар района из Управления здравоохранения Северного округа провел аудит при участии Министерства сельского хозяйства, полиции Израиля и налоговой службы Акко.

В ходе проверок было обнаружено около трех тонн продукции из мяса птицы, предположительно забитой на месте без разрешения и хранившейся в ненадлежащих условиях.

По распоряжению ответственного ветеринара района мясо птицы было уничтожено.

Министерство здравоохранения заявило: «Обработка продуктов животного происхождения, их хранение и реализация без условий, требуемых законодательством, и без возможности отслеживания могут нанести вред здоровью населения».

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