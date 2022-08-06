В Иерусалиме развернуты дополнительные подразделения полиции на фоне Тиша бе-Ав

Омер Бар-Лев заявил, что полиция будет обеспечивать безопасность на протяжении всего Тиша бе-Ав. Ожидается, что Храмовую гору посетит большое количество паломников.

В Иерусалиме, в Стором городе и возле Храмовой горы, развернули дополнительные наряды полиции для обеспечения безопасности богослужений на Тиша бе-Ав. Пост начинается в субботу вечером 6 августа, и продлится до вечера воскресенья, 7 августа.

В субботу министр общественной безопасности Омер Бар-Лев встретился с высшим руководством полиции, чтобы обсудить приготовления, заявив, что главная задача полиции — поддерживать спокойствие в стране и обеспечивать соблюдение всех чрезвычайных инструкций на юге.

«Полиция также будет развернута в точках по всему Иерусалиму в Тиша бе-Ав для обеспечения общественной безопасности», — сказал он.

Предыдущие Тиша бе-Ав видели более 1000 еврейских паломников, посещавших Храмовую гору. Израиль не считает такие визиты нарушением договоренности. Власти боятся возможно всплеска насилия со стороны палестинских арабов на Храмовой горе во время поста.

Ранее наш сайт писал, что жителю Восточного Иерусалима предъявлено обвинение в многочисленных угонах автомобилей.

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