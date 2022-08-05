В Акко нашли брошенного новорожденного ребенка в картонной коробке

Состояние ребенка нормальное, он в сознании, его перевели в отделение для недоношенных, где он проходит тесты и обследования. Полиция начала расследование.

В четверг в городе Акко в картонной коробке был найден младенец нескольких дней от роду. Полиция вызвала на место происшествия сотрудников службы социального обеспечения. Младенец был доставлен в Медицинский центр Галилеи в Нахарии для дальнейшего лечения.

По данным муниципалитета Акко, крошечный ребенок был доставлен в полицейский участок в Акко в картонной коробке, которую нашли жители на улице возле Музея подземных узников в Старом городе. Медик Шимон Хатуэль первым прибыл на место происшествия и осмотрел ребенка на руках у женщины-полицейского. Через некоторое время группа MDA осмотрела ребенка и перевезла его в больницу Нахарии.

«Отдел безопасности муниципалитета в настоящее время проверяет камеры наблюдения, чтобы вычислить тех, кто выбросил ребенка», — сказал представитель муниципалитета.

תינוק בן כמה ימים נמצא בקרטון שהושלך ברחוב בעכו https://t.co/EnPZ8ip4eN — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) August 4, 2022

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