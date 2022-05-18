Полиция обвинила активистку Ликуда в написании угроз семье Беннета

Илана Шпорта Хания обвиняется в написании писем с угрозами премьер-министру Беннету, его жене, сыну, а также генпрокурору Мандельблиту.

Полиция намерена предъявить активистке Ликуда Илане Шпорта Хании обвинение за рассылку угрожающих писем премьер-министру Нафтали Беннету и его жене.

Также полиция заявила, что подобные письма она направляла генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту.

Полиция сообщила в среду, что готова предъявить обвинение Илане Шпорта Хании за угрозы Беннету и его семье.

9 мая 65-летнюю активистку Ликуда задержали по подозрению в угрозах в письме жене Беннета, а позже и их 16-летнему сыну. В письмах содержались прямые угрозы убийства.

«Это пуля, которая попадет и убьет твою лживую жену или тебя», — говорится в письме Беннету и его семье. «Ты мошенник, Нафтали Беннет, уходи в отставку».

Хания, выступающая за Нетаниягу, до этого угрожала убийством бывшему генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту за обвинения в коррупции в адрес Нетаниягу.

Полиция сообщила, что почерк в письмах идентичен.

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